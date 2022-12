Bardiani, la squadra più giovane del mondo

di Massimo Tassi

Si alza il velo sulla Bardiani Csf Faizanè della prossima stagione: annunciati i nomi e presentata la nuova maglia, con la mente già rivolta alle prime corse del 2023, con tanto di calendario che guarda a Europa, America Latina e Africa.

"L’età media è di 22 anni, è la squadra più giovane nel mondo", evidenzia il gruppo sportivo.

Appena concluso il ritiro in Toscana, la squadra ha diramato l’elencato degli atleti che correranno nel 2023.

L’organico è composto da 26 corridori, tra cui ci sono gli Under 23, che hanno dato belle soddisfazioni nell’annata andata in archivio.

Tra i giovani figurano anche alcuni volti nuovi, tra cui Jard Scott, giovane promessa statunitense.

Questo l’organico: Iker Bonillo, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Omar El Gouzi, Filippo Fiorelli, Davide Gaburro, Filippo Magli, Riccardo Lucca, Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Henok Mulubrhan, Alessio Nieri, Luca Paletti, Giulio Pellizzarri, Mattia Petrucci, Alessandro Pinarello, Luca Rastelli, Alessandro Santoromita, Matteo Scalco, Jard Scott, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Alessandro Tonelli, Enrico Zanoncello, Samuele Zoccarato.

Nei giorni scorsi gli atleti si sono sottoposti ai test medici a Schio (Vicenza), dov’è continuata l’attività di preparazione.

La parte iniziale del calendario stagionale prevede l’intensificarsi delle attività già a gennaio, con le gare.

Un periodo particolarmente stimolante, in cui arriveranno i primi riscontri rispetto al lavoro di avvicinamento al periodo agonistico.

Si inizia a pedalare per la vittoria dal 22 gennaio.

Nel mirino ci sono subito la Classica Valenciana in Spagna (221), in Argentina la Vuelta di San Juan (22-291), in poi di nuovo in Spagna per Trofeo Calvia (25), Trofeo Port D’Alcudia (26), Trofeo Serra de Tramuntana (27), Trofeo Port d’Andratx (28), Trofeo Playa de Palma (29).

A febbraio sempre Spagna con la Vuelta Calenciana (1-52), in Turchia per Gran Prix Apollon (4) e Tour Antalya (9-12).

Impegnativa trasferta in Ruanda (19-26) per il Tour locale.

A febbraio potrebbero essere inserite altre trasferte, in Medio Oriente, Emirati Arabi e Oman. A marzo l’attività di gara torna in Italia: il Laigueglia (13), la spettacolare Strade bianche nel Senese (43), la Tirreno Adriatico (6-123), con sette tappe per un totale di 1.170 chilometri, e la Coppi e Bartali, dedicata ai due campionissimi, con partenza da Riccione (21-253). I ciclisti sfrecceranno lungo lo Stivale con una maglia firmata Alè. Nella casacca domina il verde, con pennellate di ciclamino sui bordi delle maniche e su bande che attraversano le spalle. Nel fronte, poi, uno spazio bianco su cui spiccano gli sponsor. Le bici utilizzate saranno le De Rosa.

La squadra, complessivamente, arriva da 9 vittorie, 13 podi e 81 piazzamenti tra i primi dieci. In più, Filippo Zana ha artigliato il titolo di Campione italiano e detiene la prestigiosa maglia tricolore. La nuova avventura della Bardiani è già iniziata.