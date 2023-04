Barozzi spiega la scelta di Andre "Affidabile e conosce già l’Italia"

"Dopo gli infortuni prima di Sacar Anim e di Michele Vitali eravamo arrivati in una condizione di grossa difficoltà di organico per poterci giocare al meglio le nostre chances di raggiungere la salvezza – queste le parole del direttore sportivo Filippo Barozzi - L’acquisto di Jones è stato fatto seguendo tre criteri: in primis prendere un giocatore che in 2448 ore potesse arrivare a Reggio ed essere tesserato, che possedesse passaporto comunitario ed ovviamente che avesse le caratteristiche di guardia tiratrice che cercavamo. Andre era l’opzione migliore che potessimo trovare: un atleta affidabile, esperto, che conosce l’Italia per aver già giocato sia in Serie A che in A2, con le capacità per inserirsi il prima possibile nei nostri meccanismi di squadra, mancando 11 giorni al termine della stagione".

Ieri Andre Jones ha svolto il secondo allenamento agli ordini di coach Sakota e del vice Fucà, sempre più nel vivo delle strategie tattiche della squadra, impegnata a preparare la difficile trasferta di Sassari (palla a due alle 17,30). Presenti al PalaBigi anche la presidente Veronica Bartoli e l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda che hanno così visto da vicino il nuovo acquisto. Alla seduta (nelle foto) – condotta con buona intensità – hanno partecipato anche gli acciaccati Lee e Senglin senza dimostrare particolari problemi. Certo, il pivot americano non può essere al meglio (schiena) e limita il più possibile le escursioni sopra il ferro, ma spesso basta la sola presenza in area per poter intimidire gli avversari.

Jones ha giocato quasi sempre da guardia al fianco di Cinciarini, dimostrando però di poter essere in grado di alternarsi al capitano nel ruolo di play. Un ‘dettaglio’ che potrà rendere un po’ più imprevedibile l’attacco biancorosso. Va detto che il focus della sessione di ieri è stato soprattutto difensivo, con varie situazioni che sono state prima analizzate al video e poi riproposte in campo.

Nel frattempo sono già attive le prevendite per la sfida con Trento di domenica 7 maggio alle 18 al PalaBigi. Tagliandi in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’, allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini (martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19 e il 7 maggio dalle 10 alle 13), nella sede di via Martiri della Bettola (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19) oppure nel metodo più classico ovvero ai botteghini il giorno della partita dalle 16,45.

Francesco Pioppi