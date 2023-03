Barozzi: tripletta che esalta il Baiso La Sammartinese aggancia la vetta

Netto poker (4-2) e il BaisoSecchia si porta in seconda piazza solitaria con 42 punti (-11 dal Fabbrico) in attesa delle gare di oggi del girone B di Promozione. L’uomo copertina è il sempreverde Daniele Barozzi (nella foto), che con una tripletta (18’, 25’ e 64’) ha schiantato i modenesi del Pgs Smile penultimi in classifica (18 punti). Merita menzione il terzo gol: un sinistro perfetto sotto l’incrocio, che vale il 16° gol stagionale di Barozzi. A segno anche Predelli (48’), mentre le reti del Pgs sono arrivate in apertura e in chiusura (Cavani al 14’ e Marino al 90’). Proprio al 90’ il Casalgrande ha strappato un punticino, che consente così di muovere la classifica e raggiungere la doppia cifra (rossoblù sempre ultimi, a quota 10).

Un guizzo di Bernardo sul gong finale ha pareggiato il timbro del Fiorano (rigore di Sula al 38’).

In Prima se la gode la Sammartinese, che ha battuto il Ravarino 1-0 con un autogol di Tucci al 61’. I neroverdi con questi 3 punti hanno per ora agganciato in vetta alla classifica del girone D il Maranello (47 punti), che oggi andrà sul campo del Gaggio (18).

Nel girone C pesantissima sconfitta del Montecavolo: esultano gli Original Celtic Bhoys, che superano 4-0 i matildici. Gli Original, con 35 punti, sono in scia per un piazzamento playoff, mentre il Montecavolo, in zona playout con 25 punti, oggi teme di essere avvicinato dal Boca Barco (19). La partita: Dosso apre le danze al 44’, nella ripresa Pecchini (50’), Benfatti (su rigore al 53’) e Tine (80’) completano la festa.

Da segnalare un risultato ’modenese’, ma che interessa da vicino due reggiane che si stanno giocando il campionato: in Seconda categoria girone E finisce 0-0 il derby Corlo-Ubersetto, con gli ospiti che agganciano al comando il Fellegara (a -1 però c’è la Rubierese che ha però ben 3 gare in meno dei ragazzi di Obici) e i biancoverdi che affiancano il Roteglia al 4° posto.