Bartoli sceglierà un profilo ’più sportivo’

di Francesco Pioppi

Dopo la salvezza, la ‘rivoluzione’. Incassata la notizia più importante, con la Pallacanestro Reggiana che in autunno inizierà il dodicesimo campionato consecutivo in Serie A, è già tempo di programmare il futuro, cercando di evitare tutti gli errori che hanno portato il club a un millimetro dal baratro. Sarà quindi una primavera ‘intensa’, quella biancorossa, con la presidente Veronica Bartoli che – assieme ai soci Enrico San Pietro e Graziano Sassi – dovrà in primis capire come riorganizzare i vertici dirigenziali. L’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda è infatti in uscita. Il 30 giugno scadrà il contratto triennale siglato nel 2020 che non gli sarà rinnovato e lo stesso manager, capita da tempo la situazione, ha già dato la sua disponibilità per una nuova avventura con la Gevi Napoli. L’accordo tra le parti è stato trovato su base pluriennale e tra le missioni di ‘Ads’ ci sarà anche quella di strutturare un club che ha buone potenzialità economiche e tante ambizioni, ma attualmente non è ancora pronto per sfruttare le risorse che ha a disposizione. Ci si lascerà ‘sena rancore’ come si dice in questi casi. Dopo aver messo assieme la cordata che, di fatto, ha garantito un futuro solido ai colori biancorossi ‘post Landi’, l’operato di Dalla Salda ha vissuto di alti (gestione Caja) e bassi (gestione Martino), ma l’ultima stagione – con la scelta di Menetti che è ‘facile’ ricondurre a lui almeno in gran parte – ha fatto sì che le da ambo le parti non ci fosse più quell’unione d’intenti che è alla base di un rapporto di lavoro che, per definizione, richiede fiducia e possibilità di programmare su più anni. Finisce così un ciclo che si era interrotto solo durante l’esperienza del manager reggiano alla Virtus Bologna (2018-2020) ma che era iniziata nel lontano 1997 quando Dalla Salda fu chiamato come addetto stampa dall’allora presidente Elio Monducci su suggerimento di Piero Montecchi che in quel collaboratore della ‘Gazzetta di Reggio’ aveva visto le capacità giuste per far parte di una società sportiva.

La sua uscita di scena apre sicuramente a nuovi scenari che però, in questo momento, sono impossibili da decodificare in maniera chiara. Gli stessi proprietari prima dovranno decidere se effettivamente serva una figura di questo tipo anche nella ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana. La presidente Veronica Bartoli sta infatti maturando esperienza e acquisendo competenze e già da qualche mese è entrata in maniera sempre più diretta nelle dinamiche del club e della squadra. È quindi assai probabile che si possa scegliere una figura – certamente di spessore – ma più orientata verso le dinamiche sportive che ‘strettamente’ societarie. Un general manager con ampi poteri, per capirci, ma che come tale si occupi quasi esclusivamente della parte di ‘campo’ del club a cui poi potrebbe essere affiancata una figura per il marketing.