Basket Donne A Scandiano il fanalino di coda

Riprendere la marcia. È questo l’imperativo per la Pallacanestro Scandiano (10) che alle 21.15 ospita al palaRegnani il fanalino di coda Fiorenzuola (6) nella prima giornata di ritorno della Poule Playoff. Le scandianesi hanno davanti un match da non fallire per lasciarsi alle spalle le cinque sconfitte consecutive e poter così tenere accesa la speranza di riacciuffare la zona qualificazione in attesa degli scontri diretti delle prossime giornate.

"Arriviamo a questo match - dice la vice-coach Licia Corradini - dopo cinque sconfitte, alcune davvero perse di poco dopo aver comandato quasi tutto il match. Il percorso di miglioramento c’è stato, ma aver concretizzato poco rispetto a quello che abbiamo prodotto, ha portato anche un po’ a demoralizzarci, quindi vogliamo ritrovare la vittoria per riacquistare fiducia. Non sarà semplice, perché fra infortuni e problemi vari non riusciamo ad allenarci sempre con continuità".

c.c.