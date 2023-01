Basket donne: è la grande sera del derby

È finalmente arrivato il match-day del derby tutto reggiano fra le padrone di casa di Scandiano (16) e Puianello (22).

Stasera alle 21.15 va in scena la sfida rinviata a dicembre a causa delle infiltrazioni di acqua che avevano reso inagibile il palaRegnani di Scandiano.

Entrambe le formazioni arrivano già certe del passaggio al girone playoff, ma i due punti in palio stasera sono pesanti perché verranno portati in dote proprio nella seconda fase.

"Il derby contro Puianello – dice il coach scandianese Fabio Pozzi – è sulla carta una partita quasi ingiocabile per classifica, roster e ambizioni. Proveremo sul campo a metterle in difficoltà consapevoli di non aver nulla da perdere". Il coach castellese Giroldi mette in guardia le sue. "Scandiano si è dimostrata una squadra competitiva e sul proprio campo rende la vita difficile a tutte le avversarie. Dovremo avere un approccio e una continuità difensiva importante".

c.c.