Basket donne: Puianello ok. Oggi Scandiano con la capolista

Vittoria di platino per la Chemco Puianello (14) che sbanca il parquet di Fiorenzuola (14) per 54-59 nel recupero del match rinviato dopo l’incidente stradale occorso alla capitana Boiardi. Sono due punti dal peso specifico enorme in chiave qualificazione ai playoff per le gialloblu di coach Giroldi che nel primo tempo hanno faticato a trovare la via del canestro (10-9 al 10’, 26-19 al 20’) complici i ritmi molto bassi. Nella ripresa, ci ha pensato l’ex di turno Paola Raiola che ha preso per mano le sue, riportandole a stretto contatto di gomito.

Nell’ultimo quarto, la lunga Marina Dzinic è stata decisiva con i suoi rimbalzi offensivi per armare le tiratrici reggiane, mentre Oppo ha messo la museruola alla bomber Meschi, devastante fino a quel momento.

Chemco Puianello: Oppo 7, Olajide 8, Manzini 13, Luppi, Corradini, Albertini, Dettori 12, Dzinic 4, Raiola 15, Cherubini, Graffagnino, Castagnetti. All. Giroldi.

Compito arduo stasera per l’Aluart Scandiano (10) che ospita, alle 20.45 sul parquet del palaRegnani, la capolista Basket Sisters (18); per continuare a sognare i playoff, serve l’impresa alle ragazze di coach Pozzi che all’andata persero 74-48 in un match senza storia.

c.c.