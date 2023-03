Basket donne: Puianello vince e vola in testa

SAMOGGIA

48

PUIANELLO

56

BASKET SAMOGGIA: Scandellari n.e., Bortolani, Palmieri G. 6, Tartarini 5, Bernardini, Venturi, Cattabiani 10, Grandini 4, Melloni 6, Zarfaoui 13, Ronchetti n.e., Parrinello 4. All. Palmieri L..

CHEMCO PUIANELLO: Oppo, Castagnetti n.e., Moretti 2, Manzini 16, Luppi 1, Martini, Dettori 8, Dzinic 13, Cherubini, Raiola n.e., Torelli 5, Boiardi 11. All. Giroldi.

Arbitri: Mazza di Cesena e Boudrika di Ravenna.

Parziali: 12-17, 25-20, 33-34.

Vittoria da dieci e lode per la Chemco Puianello (18) che sbanca il parquet della capolista Basket Samoggia (18) e la aggancia in testa alla classifica, ora in coabitazione anche con Cavezzo e Magika Castel San Pietro. Il match è stato molto intenso e, nonostante una buona partenza castellese, le locali imponevano il ritmo alla contesa che ben presto tornava in mano loro. Nella ripresa, la Chemco si scuote e nell’ultimo parziale, le bombe di Manzini e i canestri di capitan Boiardi aprono il break decisivo, mentre la pivot Marina Dzinic chiude la contesa.

c.c.