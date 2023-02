Basket femminile: gara da non fallire per Scandiano

Match da non fallire per la Pallacanestro Scandiano (10) che, alle 21.15 fra le mura amiche del palaRegnani, ospita la Libertas Rosa Forlì (4) nell’anticipo della quarta di andata della Poule Playoff. Lo scontro si preannuncia molto delicato per le biancoblu di coach Fabio Pozzi che sono reduci dalla sconfitta in volata con la Magika Castel San Pietro e stasera devono assolutamente vincere per non perdere contatto con il treno dei primi tre posti. Inoltre, dopo questo incontro, Scandiano avrà in calendario tre scontri diretti per finire il girone di andata, dove si deciderà molto delle sorti future del cammino biancoblu, dunque vietato distrarsi. Dal canto suo, Forlì ha già castigato Puianello e ha sfiorato l’exploit contro la capolista Samoggia nello scorso turno, quindi è vietato sottovalutare le avversarie. "Dopo l’ottima prestazione a Castel San Pietro - dice coach Pozzi - dovremo essere brave a ripartire con Forlì con la stessa concentrazione. Incontriamo una squadra in grandissima forma, molto dinamica e sempre pericolosa in velocità. È una partita di cruciale importanza per noi". c.c.