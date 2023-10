"Basket Jolly Imbattuto nell'Anticipo DR1: 78-70 al Voltone"

Successo casalingo per il Basket Jolly (6) nell’anticipo della quinta giornata di DR1. La formazione di coach Gibertoni piega al supplementare la resistenza del Voltone (4) col punteggio di 78-70 e rimane imbattuta nelle zone nobili del raggruppamento nonostante una gara da recuperare ed il turno di riposo già osservato: tra i cittadini spicca Riccò, autore di 18 punti e della bomba che riequilibra il match ad una manciata di secondi dalla sirena del 40’, in doppia cifra anche Costoli (14), Bytyqi (12, poi espulso) e Foroni (11). Tre su tre, invece, per la Pallacanestro Reggiolo (6), che si conferma sempre vittoriosa davanti al pubblico amico: la squadra della Bassa ha la meglio 80-76 sulla iCare Cavriago (2), chiudendo il terzo quarto a +18 prima di rilassarsi un po’ troppo nel finale: tra i padroni di casa sono 15 punti per ciascuno per Neri e Pasini, mentre si ferma a 10 Benatti; tra gli ospiti non bastano i 25 del solito Branchini ed i 19 di Minardi.

Chiusura dedicata al fanalino SB Cavriago (0), ancora fermo al palo: a Villa Sesso è la Masi Casalecchio (2) ad imporsi col punteggio di 79-74. Oltre ai 14 punti di La Rocca e ai 13 di Zecchetti, sono da segnalare i 12 di Giudici: il presidente del comitato provinciale FIP ha compiuto ieri 45 anni e ha dimostrato di poter dire ancora la propria.