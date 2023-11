"Basket Jolly vince 79-68: tris di appuntamenti domenicali per la nona d'andata" Il Basket Jolly (10) vince 79-68 in casa contro la Masi Casalecchio (8). Nella nona d'andata, il Basketreggio (2) affronta Reggiolo (10) in un derby, mentre l'iCare Cavriago (2) riceve il Veni Basket San Pietro in Casale (8). Il Nubilaria (6) chiude la giornata in trasferta contro la capolista Vignola (12).