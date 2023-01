Basket Promozione Il clou è a Ciano

Impegni in trasferta per le battistrada di Promozione B, che inaugurano alle 21,30 il girone di ritorno. La capolista Reggiolo (22), ancora imbattuta, fa visita alle ostiche Gazze Canossa (10), mentre il Basket Jolly (20), che insegue a due lunghezze, saggia la voglia di riscatto di un Campagnola (8) che dopo la semifinale della scorsa stagione rappresenta la delusione della prima parte di regular season. Alle 21 la Saturno Guastalla (10) ospita una Correggio (6) in crescita, mentre un quarto d’ora più tardi le Eagles Luzzara (18) vogliono rafforzare il terzo posto nella sfida casalinga contro gli Iwons (2); alle 21,45, infine, turno interno anche per Castelnovo Monti (14), che riceve le Aquile Gualtieri (14).

Nel girone A la Sampolese (12) cerca riscatto dopo 3 stop di fila, ma il match davanti al pubblico amico coi Fulgorati Fidenza (18), in programma alle 21,15, appare proibitivo; alle 21,30 il Sant’Ilario (10) riceve la Castellana (14), mentre l’Heron Bagnolo (8) va a caccia di gloria sul campo dell’Oglio Po (4). Domenica alle 17,30 il posticipo Valtarese (2)-Bibbianese (8).