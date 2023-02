Basket Serie D e Promozione

Anticipo esterno per la Berrutiplastics Torre (6), in campo alle 21,15 sul campo di casa nella quarta giornata della Poule Playout di Serie D.

Reduce dal blitz esterno di Calderara, che le ha permesso di agganciare la seconda piazza del girone, la formazione cittadina ospita allo "Scaruffi" Castel San Pietro (6) con l’obiettivo di centrare la terza vittoria di fila e fare un passo ulteriore verso la salvezza diretta. I termali, che nell’ultimo turno hanno perso in casa con Casalecchio, non fanno del rendimento esterno il loro punto di forza, visto che concedono 80,2 punti di media agli avversari, particolare che Mazzi e compagni dovranno sfruttare al meglio: il giocatore più pericoloso nelle fila avversarie è il 35enne lungo Ballardini (15,3 punti di media), mentre vanno in doppia cifra anche il play Pedini (11) e l’ala Creti (11,3). Gli arbitri della contesa sono il reggiano Bertolini ed il ravennate Costantini.

PROMOZIONE – Un derby cittadino apre alle 21,30 la quinta di ritorno di Promozione B. Il Basket Jolly (28) fa visita all’Arbor (4), penultima in classifica, e con i due punti può effettuare provvisoriamente l’aggancio al vertice dopo la splendida impresa dello scorso week end con l’imbattuta capolista Reggiolo, attualmente a +2.

Difficile che i padroni di casa possano mettere in difficoltà il quintetto di coach Baroni, visto che il loro bilancio al PalaStrinati è di 1-7. Dirigono l’incontro Denti e Venturelli di Reggio Emilia.