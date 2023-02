Basket Serie D: La Torre cerca la vittoria per avvicinare la salvezza

Anticipo di campionato per la Berrutiplastics Torre (8), impegnata alle 21,15 allo Scaruffi nella quinta giornata della poule retrocessione di Serie D contro la Masi Casalecchio (8), con cui divide il secondo posto nel girone. La bella vittoria di una settimana fa con Castel San Pietro, arrivata dopo due tempi supplementari, ha permesso alla squadra di Corradini di portare a 3 la striscia di vittorie consecutive e l’intenzione è quella di non fermarsi, provando a fare un ulteriore passo verso la salvezza diretta; dall’altra parte del campo c’è un Masi che, nell’ultimo turno, ha espugnato in volata Cesena e ha in Nicoli l’atleta più prolifico (10,5 di media).