Basket, vittoria con il brivido per Montecchio Espugna il parquet di Granarolo nella C Gold

CMP GLOBAL BASKET

66

DILPLAST MONTECCHIO

68

CMP GLOBAL BASKET GRANAROLO: Presti 4, Fin 1, Cresti, Tomesani 5, Ranocchi 27, Lanzi 6, Trombetti 9, Lajsz 7, Tinti 6, Minerva. All. Rota.

DILPLAST CLEVERTECH ARENA MONTECCHIO: Paterlini 2, Paulig 13, Ramenghi 9, Germani 6, Illari 4, Negri ne, Vecchi 7, Pedrazzi 9, Sinisi 9, Riccò 4, Belloni 5, Vezzoli ne. All. Cavalieri.

Arbitri: Meli di Forlì e Boudrika di Ravenna.

Note: parziali 17-21, 27-36, 47-56.

La Dilplast Clevertech Montecchio (26) si impone nel recupero di Serie C Gold, sbancando il campo del CMP Global Basket (20).

Una gara, quella disputata in terra bolognese, che ha visto sempre avanti gli uomini di Cavalieri, trascinati dai canestri di Paulig (nella foto), con brivido finale visto il tentativo di rimonta in extremis dei padroni di casa, guidati da un Ranocchi mai domo. Con i due punti ottenuti, Montecchio rimane in solitaria al sesto posto della graduatoria a -2 dal Basket 2018 Ferrara e si appresta ad affrontare, la prossima settimana, il derby esterno sul campo dell’E80 Group Castelnovo Monti, penultimo appuntamento di regular season prima dei playoff.