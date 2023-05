Bassi (Forza Italia) attacca la giunta comunale "Non vuole esporre la bandiera granata"

"La Giunta Comunale non vuole esporre la bandiera della Reggiana". Così Claudio Bassi, consigliere comunale di Forza Italia, che il 19 aprile scorso aveva depositato un’interpellanza "volutamente - sottolinea Bassi - messa in discussione dopo oltre un mese, ovvero il 22 maggio. Ho richiesto alla Giunta l’esposizione della bandiera della Reggiana per una settimana, ma la Giunta ha inopinatamente negato l’esposizione della bandiera sul portabandiera della facciata del Palazzo Comunale, da sempre riservata ad esporre bandiere di associazioni. La Giunta, attraverso l’assessore, ha giustificato il diniego con argomenti del tutto fuorvianti, decisamente inappropriati. Nell’interpellanza si richiedeva l’esposizione della bandiera granata, non tra le due bandiere istituzionali, bensì, come già si è detto, nel porta bandiere sovrastante la volta che conduce alla via Farini, luogo riservato alla esposizione della bandiere di associazioni".