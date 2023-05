Basta un pari per non sprofondare

Per la Primavera 2 della Reggiana oggi è la resa dei conti: al campo comunale di Casalgrande, con fischio d’inizio alle ore 15, i baby granata ospiteranno il Pordenone per la gara di ritorno dei playout. Chi perde, retrocede, ma la Reggiana, forte del 2-2 in trasferta nell’incontro dell’andata, oggi avrà a disposizione due risultati su tre. All’andata la Reggiana era riuscita a passare in vantaggio per ben due volte, ma i neroverdi friulani per altrettante volte sono riusciti ad acciuffare il pari.

Forte del miglior piazzamento nella stagione regolare, i ragazzi di Andrea Costa, come già detto, potranno accontentarsi del pari per festeggiare la permanenza in questo campionato.

Domani, infine, appuntamento importante per l’Under 17, impegnata nella fase eliminatoria della propria categoria. Teatro della contesa col Pontedera sarà il campo "Bagnoli" di Bagno. Si giocherà alle 14,30. I ragazzi di Daniele Orlandini sono tra le migliori 8 della categoria dopo aver battuto la Virtus Entella. Ora, ai quarti, la sfida ai toscani.