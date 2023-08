Battuta la Germania Sabrina Cantoni è mondiale

Titolo iridato in bacheca per Sabrina Cantoni. L’atleta del CT Albinea si è imposta a Lisbona con la nazionale azzurra nel mondiale Over 55, superando in finale la "bestia nera" Germania: insieme alle compagne di squadra Simona Isidori, Katy Agnelli e Elena Scola, la squadra azzurra si è fatta strada superando dapprima nella fase eliminatoria Gran Bretagna e Svezia, per poi passeggiare sull’Irlanda nei quarti, grazie ad un netto 3-0. In semifinale è stata una rivale quotata come la Spagna, forte di un paio di atlete di livello assoluto, ad inchinarsi di fronte all’inarrestabile corsa della squadra italiana, che poi ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle rivali teutoniche, che si sono arrese col punteggio di 2-1 solo al doppio di spareggio. Per la Cantoni si tratta di un alloro prestigioso che va a fare compagnia in bacheca al triplice titolo italiano a squadre Over 50 conquistato col CT Albinea negli ultimi anni, dimostrandosi una delle atlete di punta del panorama "veterans" a livello nazionale e non solo.