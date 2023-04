Bdl a Trissino: è match molto complicato E’ ancora Roller-Novara

Sono in fase discendente i campionati di hockey su pista che per ora non hanno emesso alcun verdetto, se non che, come ha affermato Alessandro Cupisti tecnico del Roller Scandiano, la sua squadra è… salva con diverse gare d’anticipo.

Roller Scandiano. Addirittura quinto confronto stagionale fra i rossoblù e l’Azzurra Novara, tra campionato di Serie A2, ripetizione di una gara e Coppa Italia: si gioca oggi alle 18 al PalaRegnani, tra due compagini che occupano il quarto posto ex aequo con 22 punti. Il Roller ha il miglior attacco del campionato e si presenta al completo.

Bdl Minimotor Correggio. Gioca stasera alle 20,45 sulla pista di Trissino un incontro molto complicato. I vicentini sono terzi a 24 punti, la formazione correggese è penultima a 9.

Sasco Rotellistica. Nel campionato femminile di Serie A, domani alle 15 al PalaRegnani, va di scena il derby tra la Scandianese (punti 9) e l’Amatori Modena, ancora fermo a zero. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi, ma le modenesi sono comunque ostiche; le ragazze di Massimo Barbieri, che sono in testa pur con una gara in più, in caso di successo sarebbero ufficialmente alla final four.

Serie B. Stasera alle 20,45 si gioca Cremona (6) – Rotellistica Sasco Scandianese (9); domani alle 18, derby correggese al PalaPietri tra l’Italplastics (0) e la Minimotor (21). Sempre domani, ma a Scandiano, il Roller (15) ospita il Pesaro (15, ma con una gara in più). Tutte le partite sono ad ingresso gratuito.

