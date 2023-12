Bedogni-gol, l’Atletico vola

Bedogni-gol e primato provvisorio per l’Atletico Bibbiano Canossa (Seconda categoria).

In attesa del posticipo di stasera con in campo la Barcaccia, i matildici piegano (1-0) la Gualtierese nell’ultima d’andata grazie al primo sigillo stagionale del bomber, da poco entrato in campo e capace di infilare sotto la traversa.

Quarto hurrà di fila e quinta gara con la porta inviolato per lo United Albinea che regola all’inglese il Novellara grazie ai gol-lampo di Manzini con deviazione sul primo palo da corner e lo shoot al sette di Bigliardi. Nulla di fatto nel sentito big-match dai tanti ex di turno fra Real Casina e Saxum United: locali vicini al bersaglio con due conclusioni da fuori e fra i cittadini due chances fallite da Ceesay. Sesto pari di fila per il Santos 1948 bloccato sul proprio sintetico dallo Sporting Cavriago che si vede annullare una rete per off-side all’ex di turno Sacco.

Impresa della Campeginese che al "Lusuardi" batte (3-1) la capolista Fonta Calcio grazie al double su rigore dello specialista Dominguez e alla punizione a tempo scaduto calciata da Capra. Scala posizioni il Gattatico che regola (3-1) il Corte Calcio indirizzando la contesa già nel primo tempo grazie al diagonale di De Simone, all’inzuccata di Opoku e la staffilata di Vasapollo.

Una rete in mischia all’87’ fa volare la regina Corlo nella sfida casalinga contro un Fellegara che ha tenuto testa ai modenesi.

Si congeda con un ko interno la Virtus Mandrio sorpresa (2-3) la Mirandolese da poco affidata all’ex bomber Bonissone in uscita da Cavezzo. Per i gialloverdi, protagonisti di un girone d’andata da incorniciare con 27 punti (9 hurrà), in buca Nappo e Caiti.

In Prima categoria perde la corona del girone C la Virtus Libertas a causa del ko sul campo del Viadana guidato in panca dal trainer reggiano Christian Iotti, trascinato dal double di Dede e dall’acuto dell’ex reggiolese Bozzolini. Sale in vetta il neo-retrocesso Ganaceto che cala un secco tris a Gavassa contro gli Original Celtic Bhoys. Botta e risposta intorno all’ora di gioco fra Povigliese e Masone: sbloccano gli ospiti col figlio d’arte Battigello cui segue la firma del regista Fisicaro. Continua la crisi nera della Rubierese che al "Valeriani" cede all’inglese al concreto Daino Santa Croce trascinato da Giacomo Carta e dal contropiede di Rota; per i locali unico squillo con Guidetti che si vede annullare il possibile vantaggio per un fallo in area.

Sesto risultato utile di fila per la FalkGalileo che centra un positivo 1-1 nella trasferta con la Solierese punturata nel primo tempo dalla sgroppata di Terzo; i modenesi riacciuffano nella ripresa con l’inzuccata di Sighinolfi. Primo hurrà per il Casalgrande targato Siligardi che sbanca (4-2) il sintetico dello Smile con una prova maiuscola per quasi un’ora. Apre in mischia Fontanesi, pregevole doppietta di Barbieri e penalty di Shpijati. Incredibile harakiri del Quattro Castella che cade (4-3) sul sintetico della maglia nera Mercury nonostante un triplo vantaggio ad inizio ripresa costruito col diagonale di Panaro e il double del puntero Kessabi.

Nel Memorial Presidenti di Terza categoria sonanti cinquine per il Vetto sul Collagna (double di Favali e Pini, singola di Sinitari) e per la Plaza a Fogliano con cinque uomini-gol (Rombolà, Redeghieri, Crispino, Lusetti e Busanelli).