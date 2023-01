Beffa finale per Guidetti e Guerrieri

Stop in finale per i padroni di casa Giulia Guidetti ed Andrea Guerrieri nell’ottava edizione del torneo Open CTRE, disputato sui campi del Circolo Tennis Reggio nel mese di dicembre con 150 atleti al via (90 uomini e 60 donne).

Nel tabellone femminile Giulia Guidetti, terza testa di serie del seeding, si è sbarazzata della toscana Alessandra Anghel con un netto 6-0, 6-1 in semifinale, prima di cadere nella sfida decisiva per l’assegnazione del titolo con Elena Bocchi (Tennis Parma), che ha vinto un primo set equilibrato col punteggio di 7-5, per poi chiudere i conti nel secondo col punteggio di 6-3.

Anche Guerrieri, nonostante il ruolo di testa di serie numero uno, si è dovuto arrendere ad un passo dal traguardo: il classe 1998 è partito forte nella sfida col numero 3 Gianluca Cadenasso (TC Genova), che nonostante i tre set della semifinale con Riccardo Mascarini è riuscito a cambiare passo nel corso del match, portando a casa la vittoria in rimonta col punteggio di 2-6, 7-6, 6-3 togliendo a Guerrieri la possibilità di festeggiare tra le mura amiche.