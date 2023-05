Beffata dal Parma

SB CAVRIAGO

66

PARMA PROJECT

69

SCUOLA BASKET CAVRIAGO: Fall 2, Riccò 9, Bonaccini 14, Della Mora 6, Generali 6, Borghi 3, Alfano, La Rocca 9, Caldarola ne, Gabbi 17, Castagnetti. All. Croci.

PARMA BASKET PROJECT: Canu ne, Cervi, Murer, Guerra, Guggia 3, Calzi 12, Guida 21, Antozzi 11, Giani 12, Seclì 6, Guatteri 4, Bellini. All. De Martino.

Arbitri: Calabrese di Bologna e Resca di Ferrara.

Note: parziali 13-17, 36-32, 48-56.

Sconfitta casalinga per la Scuola Basket Cavriago in gara-1 dei playout di Serie D regionale.

Alla formazione di Croci non bastano i 17 punti di Gabbi ed i 14 di Bonaccini per avere la meglio sul Parma Basket Project, che conquista l’1-0 trascinato dall’ottima prova di Guida e da ben 4 uomini in doppia cifra. Domenica, sul parquet ducale, è in programma la rivincita e la squadra reggiana non ha alternative: o riesce ad imporsi, facendo tornare la serie al di qua dell’Enza per la "bella", oppure è costretta a dire addio dopo una sola stagione alla categoria, facendo ritorno in Promozione.

Domani è già tempo di gara-2 per la Berrutiplastics Torre, che ha l’opportunità di chiudere i conti sul campo del Russi; palla a due prevista per le 21,15.

Foto: Domenico Alfano