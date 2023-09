Bel gioco, agonismo e lacrime per Davide

Bel calcio, tanto agonismo e anche commozione, soprattutto al momento della premiazione, quando Alfredo e Simonetta Rabotti, genitori di Davide, hanno consegnato i premi ai protagonisti di una bella serata di sport, che ha portato tantissime persone ad assistere alla manifestazione in via Fano.

Sullo splendido sintetico del Santos, che per l’occasione ha inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a led, realizzato totalmente a spese della società, a trionfare è stato il Sassuolo, la formazione guidata dall’ex bandiera granata Maurizio Neri, che prima ha battuto la Juniores dello Shkodra per 3-2, al termine di una gara tiratissima, ben giocata da ambo le parti, per poi sconfiggere proprio il Santos in finale per 3-0, al termine di una partita un po’ a senso unico.

Nell’altra semifinale, gli Allievi della Reggiana, guidati da Billo Orlandini, storico giocatore del Castellarano dei miracoli, dopo un equilibratissimo 0-0 col Santos, sono stati sconfitti ai calci di rigore dalla compagine di casa, magistralmente condotta da mister Dario Bonini, che ha prevalso sui granata per 4-3. La finale per il terzo posto tra Shkodra e Reggiana, dopo una partita agonisticamente intensa ha visto prevalere i granata per una rete a zero.

Poi, il momento delle premiazioni, con la commozione del presidente Giovanni Anceschi nel ricordare un amico, un ragazzo che ha lasciato troppo presto tutti coloro che gli hanno voluto bene a causa di uno sfortunatissimo gioco del destino.

Lo stesso presidente Anceschi ha consegnato un mazzo di fiori alla signora Simonetta Rabotti, madre di Davide, poi la famiglia di Davide, assieme al direttore sportivo del Santos Cristian Paganelli ha premiato con la coppa del quarto posto i ragazzi dello Shkodra, che ieri assieme ai dirigenti biancazzurri hanno visitato la Pietra di Bismantova per poi rientrare nelle famiglie e prepararsi per il ritorno in Albania.