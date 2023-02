Bellelli, un salto da record: il 2,18 resisteva da 30 anni

di Claudio Lavaggi

Weekend intenso per l’atletica leggera reggiana impegnata su più fronti. A Parma e a Modena si assegnavano i titoli regionali assoluti, con diversi primi posti e molti piazzamenti. La copertina va ovviamente ad Alessandro Bellelli, correggese in forza alla Self Montanari e Gruzza che compirà 26 anni lunedì prossimo. Ha vinto il titolo regionale di salto in alto con la misura di m 2,18 che eguaglia il primato provinciale di Mauro Tavella, stabilito (all’aperto) oltre 30 anni fa. Bellelli, che saltava già 2,12 sette anni fa da juniores, era considerato un talento: poi alcuni infortuni e gli studi universitari lo hanno tenuto lontano dalle pedane. Ora è tornato e si va a piazzare al quinto posto della graduatoria stagionale nazionale, dietro ad atleti tutti nel giro della nazionale, tra l’altro con un gran differenziale tra altezza e misura raggiunta. Ma sono diversi i campioni regionali, a partire da Michael Kyereme sui 60 in 6’’78, Sandra Milena Ferrari sui 60 hs. in 8’’58, Marcello Aprea sui 400 in 53’’53, davanti a Stefano Mora in 53’’70; e poi ancora Roberto Ferretti sui 1500 in 4’46’’42, davanti a Riccardo Agazzotti e Leonardo Pignatelli, entrambi reggiani. Nell’asta vince l’allievo dell’Atletica Guastalla Reggiolo, Lorenzo Blundetto con 4,20, sui 1500 Nadia Hamdy in 5’30’’13, sui 3000 Rebecca Mosele in 12’52’’02, nel salto in alto Margherita Russo con 1,45, nel peso Vivian Osagie con 12,72. Si sono svolte anche gare cadette, con Davide Cocconi a vincere il salto in lungo con m 5,25, Michael Iovine il peso con 12,36, Andrea Pezzi i 60 hs. in 9’’26 e Viola Canovi i 60 in 7’’76 (a poche ore dallo strepitoso record italiano sui 150). Ad Ancona si sono disputati i campionati italiani indoor di categoria allievi, senza risultati di spicco. Sofia Baroni è giunta 13ª sugli 800 in 2’21’’25, Viola Cilloni 14ª sia negli 800 in 2’22’’08, sia nei 1500 in 4’58’’04. 14° è anche Francesco Stradi nel lungo con 6,44, mentre sui 60 hs. è 36° in 8’’83; 19ª Rebecca Bertozzi nel lungo con m 5 e Carlotta Denti sui 1500 in 5’09’’54. 21ª Letizia Bertani sugli 800 in 2’24’’82, 32ª Sofia Cervi sui 60 hs. in 9’’39. Ed ecco tutti i vincitori del Cross di Boretto: Es.5, Anna Cigala e Marco Cerrato; Es.8, Camilla Bertoldi e Roberto Chiesi; Es.10, Allegra Iori e Niccolò Abate Mirante; Ragazzi, Carlotta Lunghi e Gabriele Ingrami; Cadetti, Elisabetta Bellini e Andrea Cavaletti; Allievi, Laura Frattini e Gianluca Brintazzoli; Senior, Heleni Patella e Francesco Giorgi.