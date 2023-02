Ben 1080 atleti ai campionati regionali

Oltre alla seconda giornata dei campionati italiani assoluti indoor di Ancona, domani dalle 9 a Correggio i regionali individuali di tutte le categorie, oltre alla 3ª prova del campionato di società di cross giovanile e master, organizzata dalla Self. Sono 1080 gli atleti iscritti delle varie età, con in palio 37 titoli regionali individuali, di cui 21 nelle categorie master, 12 nelle assolute e 4 in quelle giovanili. Ci sono anche le gare di cross corto e di cross lungo che assegneranno i titoli regionali assoluti e promesse. Per le classifiche di società si assegnano gli ultimi 6 titoli del 2023, dopo che sono già stati assegnati quelli assoluti, juniores e allievi. Sette le società reggiane al via.

A Padova doppio impegno per la cadetta della Corradini, Viola Canovi, oggi sui 200 e domani sui 60, per entrare nel gotha nazionale di categoria. Al via anche Francesca Uccelli, Elena Castagnoli, Letizia Bellentani, Irene Gatti e Alessandro Guastalla.