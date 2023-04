Ben 32 squadre in lizza per il torneo del 1° Maggio

Tutto pronto per il Torneo del Primo Maggio, organizzato dalla Reggio Calcio, che manderà in campo 32 squadre assegnando la 18ª edizione del trofeo Pezzarossa e la 14ª del trofeo Andreani. In via della Canalina scenderanno in campo i Primi Calci (i classe 2014) di società provenienti da tutto il nord Italia. I gironi. A: Reggio Calcio Rossa, Romulea (Roma), Persiceto 85 (Bo) e Virtus Ancora (Mo); B: Liventina (Tv), Alcione (Mi), World Child (Mo), Sporting Chiozza; C: Enotria 1908 (Mi), Donatello (Ud), Morello (Re), Montebello (Pr); D: San Giuseppe (Pc), Accademia Pavese (Pv), Futura (Pr), United Albinea; E: Bulè Bellinzago (No), Voluntas Montichiari (Bs), Sassuolo Neroverdi (Mo), Novellara; F: Tau Cacio (Lu), Vis Nova (Mb), Santos 1948, Persicetana (Bo); G: Sassuolo Bianca (Mo), Uesse Sarnico (Bg), Granamica (Bo), Atletic Progetto Montagna; H: Reggio Calcio Bianca, Inter (Mi), Cittadella (Mo), Sant’Agostino (Fe).

Allestiti 8 campi. Al mattino, alle 9,30, in campo le prime 16 formazioni, alle 10 giocheranno le altre 16 e così via ogni mezzora fino alle 12,30. Così si consumerà la fase eliminatoria al termine della quale le prime due saranno raggruppate in un girone unico da 16 squadre e si contenderanno, dalle 14,30, il trofeo Pezzarossa, mentre le terze e le quarte saranno riunite in un altro girone da 16 nel quale si sfideranno per il trofeo Andreani. Ogni squadra, quindi, nel pomeriggio giocherà ottavi, quarti, semifinali e finale dalle 14,30 alle 18, orario previsto per le finali.