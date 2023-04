Ben sei i giocatori a rischio squalifica Se a Olbia scatta il giallo, niente Imolese

È davvero impossibile fare calcoli quando ci si trova di fronte ad una partita come quella di Olbia, bisogna dare tutto e poi si penserà al resto. C’è però una questione in più a cui la Reggiana dovrà stare attenta in previsione poi dell’ultima giornata, quando al ‘Città del Tricolore’ arriverà l’Imolese, e ci riferiamo ai diffidati. Sono infatti ben sei i calciatori granata a rischio e che quindi, alla prossima ammonizione, saranno squalificato. Nel dettaglio: Alessio Luciani, Paolo Rozzio, Cristian Cauz, Daniele Sciaudone, Jacopo Pellegrini e Marco Rosafio. È vero che le alternative non mancano, ma se le cose dovessero girare nella maniera sbagliata la difesa ‘titolare’ potrebbe essere messa tutta in fuorigioco in un colpo solo.