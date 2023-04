Benuzzi: "La mia non è un missione impossibile"

di Claudio Lavaggi

Ora è ufficiale: Eugenio Benuzzi, tecnico bolognese di 65 anni, è il nuovo allenatore del Lentigione. Succede a Paolo Beretti, che lo aveva rilevato ai primi di ottobre, dopo il malore che Benuzzi ebbe in panchina nella gara di Budrio contro il Mezzolara. Benuzzi, che a suo tempo aveva sostituito Togni, sarà affiancato da Marco Biagini, allenatore con licenza Uefa B e reduce da tre stagioni con il Masi Torello Voghiera (Fe) in Eccellenza. In questo campionato è stato esonerato a novembre.

Allora, mister, dove eravamo rimasti?

"Dopo che ho avuto il problema a Budrio mi sono ripreso bene, sto bene, ho l’idoneità per guidare una squadra e quindi sono molto contento. Ho avuto tantissime attestazioni, ma credo che l’elisir di lunga vita sia proprio stare in mezzo ai giovani che fanno sport". Che ambiente ha ritrovato?

"Ottimo, io peraltro sono sempre stato legato al Lentigione durante questi mesi in cui ho seguito molte partite del girone. La missione non è certo impossibile, domenica si è perso su palle inattive, ma la squadra l’ho trovata in salute".

Avete parlato di un possibile prolungamento?

"Assolutamente no, io penso solo a queste tre partite che mancano, anzi mi correggo, oggi penso solo a quella di domenica a San Mauro. Poi penserò a quella successiva e poi alla terza; con la società non si è parlato di niente e io ho sempre avuto solo contratti annuali".

E del suo secondo Marco Biagini che ci può dire?

"Qualcuno ha pensato ad una parentela con Alberto, il d.s. del Lentigione, in realtà Marco è un bolognese che ho avuto come giocatore all’Iperzola. La sua presenza è stata una condizione sine qua non, due teste pensano meglio di una".

Ci saranno sconvolgimenti tattici?

"No, Beretti aveva il 4-3-1-2 e io penso di continuare nel rispetto del lavoro che ha fatto lui. Nel complesso cambierò solo qualche virgola…".

"Sostituire il tecnico è stata una scelta sofferta ma inevitabile – dice Alberto Biagini, direttore sportivo del Lentigione – ringrazio Paolo Beretti e Massimo Iotti per il lavoro svolto, ma è doveroso riconoscere che la rincorsa alla salvezza si è fermata e che siamo ancora nella zona calda della classifica. Quella di Benuzzi la possiamo considerare una scelta interna, perché il tecnico bolognese è sempre rimasto in contatto con noi, seguendo le nostre gare e il campionato nel complesso. Crediamo che con lui la squadra sarà pronta a ripartire".