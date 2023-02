Beretti: "Che gara..." Gallicchio si inchina

"Sì – dice Paolo Beretti, allenatore del Lentigione – oggi abbiamo giocato una delle migliori partite della stagione. Se devo trovare un neo, sull’1 a 0 abbiamo concesso un paio di occasioni e se la Bagnolese avesse segnato, avrebbe riaperto la partita, ma così non è stato. Loro sono i campioni del mondo della grinta e dell’applicazione, tre mesi a Bagnolo mi hanno fatto capire cosa vuol dire quella maglia". Voi però non siete più la squadra timida di inizio campionato.

"Abbiamo ottime individualità che ora sanno mettersi al servizio della squadra e così abbiamo una squadra in forte crescita che mi permette poi tante soluzioni". Paura risolta? "No, io per ora continuo a guardarmi dietro, anche perché non perdiamo mai e la classifica non si è ribaltata. Continuiamo così e il lavoro pagherà". Alberto Formato è l’ex di lusso: "Auguro alla Bagnolese di salvarsi, ma oggi noi abbiamo fatto una grande partita. Io sono riuscito a fare doppietta e a tornare al gol su azione e… ora che siamo fuori non voglio più guardarmi alle spalle. Ma è stata una gara comunque impegnativa, non è mai facile contro la Bagnolese e nel finale non ce la facevo veramente più". Serafico Claudio Gallicchio, mister della Bagnolese: "Ci abbiamo provato, abbiamo cambiato schema tra i due tempi, ma due gol abbiamo preso nel primo e due nel secondo. Il Lentigione è molto forte e il confronto era improponibile, se posso dire una cosa particolare, beh, quello che mi ha fatto più male è stato il quarto gol. Poi, magari, se pareggiamo subito con Sakoa e se ci danno un rigore che ci stava, il risultato non sarebbe stato così netto".

