Bernini illude il Boretto Poi la Cittadella si scatena

Cittadella Vis Modena

4

Boretto

1

CITTADELLA VIS MODENA: Chiossi, Galanti (7’st Conte), Boilini (32’st De Lucca), Cannoni, Aldrovandi, Serra, Emanuel Esposito, Vernia(30’st Covili), Ridolfi (20’st Luca Esposito), Falanelli, Bellentani (7’st Sejdiraj). A disp.: Galeazzi, Pappaianni, Parisi, Gollini. All.: Cattani

BORETTO: Zovi, Callegari, Roberto Parmiggiani, Sassi, Ouarero, Rocchi (32’st Sow), Bernini (26’st Tamagni), Calliku, Ennamli, Fanti, Nicolò Parmiggiani (32’st Diouf). A disp.: Bonini, Sow, Randazzo, Gandolfi, Toma, Cagnolati, Lorenzini. All.: Iotti

Arbitro: Bonioni di Reggio

Reti: Bernini (B) al 5’st, Cannoni (C) su rig. al 10’st, Falanelli (C) al 18’st, Luca Esposito (C) al 34’st, Conte (C) al 47’st.

Dopo un ottimo periodo che ha comunque migliorato la classifica, il Boretto incappa nella terza sconfitta consecutiva e perde terreno nella lotta alla salvezza diretta.

Ora i reggiani sono a quota 23: +4 sull’Anzolavino (prima squadra dentro la zona retrocessione diretta) e a -6 sul Nibbiano e Valtidone, prima squadra in zona salvezza diretta.

Perdere col Cittadella Vis Modena ci sta, squadra terza in classifica con 50 punti che in 24 gare giocate ha perso soltanto due volte. Dopo un primo tempo senza reti, succede tutto nella ripresa.

Al 50’ il gol di Bernini aveva messo il sorriso a mister Iotti, che pregustava il colpaccio. La gioia si spegne poco dopo, quando Cannoni ristabilisce la parità dal dischetto. Da qui i modenesi non si placano e prendono il largo. Falanelli trova il sorpasso, e dà il via definitivo alla vittoria dei suoi. Fin lì, infatti, il Boretto era stato pienamente in partita, ma è crollato sul 2-1. Il tris è del neo entrato Luca Esposito, bravo a metterla a fil di palo tenendola bassa. Il poker è siglato da un altro subentrante, Conte, molto sveglio su un servizio in area concluso con un colpo da biliardo. Domenica il Boretto vorrà rifarsi, e sarà una gara speciale: ospiterà l’Arcetana.