Bertacchi allenerà il Carpineti

Troppo poco una vittoria (e 5 sconfitte) in 6 turni: il Carpineti (Prima categoria) ha deciso di cambiare allenatore, e il nuovo tecnico è Marco Bertacchi (classe ’87). Prende il posto di Andrea Tagliafierro (anche ex Santos). Bertacchi è alla prima esperienza fra i "grandi": fino ad oggi, infatti, aveva sempre allenato nelle giovanili di società professionistiche. Per lui anni nella Reggiana, da preparatore atletico e anche da allenatore (ad esempio della Beretti con cui ha vinto il girone nel 2018).

g.m.