Bianco sprona la squadra: "Dobbiamo ritrovare il furore agonistico"

Tensione agonistica alta e baricentro basso, sempre lesto a mordere per recuperare e ripartire.

Alessandro Bianco è l’anima della manovra granata.

Un concentrato di personalità e impatto sulla partita che poteva essere auspicabile, visti gli esordi in Europa e Serie A con la Fiorentina, ma che non era così scontato. È stato convocato per la prima volta in Under 21 e all’esordio è subito andato a segno nella sfida contro il San Marino, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Un acuto che non è ancora arrivato con la maglia della Reggiana, ma che non toglie nulla a una prima parte di stagione comunque positiva. Il gol arriverà, magari già domenica contro il Brescia, intanto questo ragazzo del 2002 esprime riflessioni da leader che danno una svegliata al gruppo.

Bianco, prima di guardare alla gara col Brescia riavvolgiamo il nastro e torniamo al derby col Modena; cosa non ha funzionato?

"Diciamo che il gol preso dopo appena 38 secondi ha condizionato tutta la partita, ma lasciando stare il discorso del gioco, a noi è mancata la ‘garra’, la ‘cazzimma’, la cattiveria agonistica, tanto per essere chiari. Questo è il nocciolo del discorso. Noi non possiamo permetterci di giocare così in un derby contro il Modena, ma nemmeno se affrontassimo la ‘rappresentativa della montagna’".

Come ci si rialza dopo una sconfitta del genere?

"Non dobbiamo stare qui a scavarci la fossa o a farci del male, dobbiamo lavorare in silenzio, condividendo questo periodo di sofferenza e cercando di tirare fuori qualcosa in più da ognuno di noi con un bell’esame di coscienza. Al di là del gioco, serve il furore agonistico".

Allarghiamo un attimo gli orizzonti e guardiamo alle cose gratificanti: lo scorso 16 novembre è arrivato il primo centro con la nazionale Under 21. Che emozione è stata?

"È un ricordo che porterò sempre con me, una gloria personale, anche se il gol serviva a poco perché era quello del 7 a 0…Però spero che possa essere un punto di partenza, mi piacerebbe trovare un po’ di continuità con la maglia azzurra, ma già essere convocato è un grandissimo onore".

Un traguardo che immaginiamo la ripaghi di tanti sacrifici. Se guarda indietro, all’Alessandro bambino, cosa vede? "Va tutto molto veloce, a volte guardo delle foto: sembra ieri, ma sono passati cinque anni. Ci sono tanti sacrifici che ho potuto fare grazie alla famiglia che ho alle spalle e che mi ha sempre sostenuto, per questo ringrazio papà Mario, mamma Paola e i miei fratelli Andrea e Francesca. La chiave di tutto credo sia riuscire a liberarsi il prima possibile della m… che inevitabilmente devi mangiare. Ci sono momenti in cui sei preso dallo sconforto, ho visto tanti compagni mollare, ma se riesci a gestire la pressione prima o poi arrivi".

Torniamo all’attualità, sta giocando una stagione su livelli alti, diciamo che all’appello manca solo il gol in maglia granata…

"Spero che arrivi il prima possibile, ma che serva a portare a casa dei punti altrimenti me ne frega il giusto. Fare il gol della bandiera non mi dà alcuna emozione, sono fatto così".

Domenica arriverà il Brescia che sembra essere in un buon momento ed è reduce da cinque risultati utili e nell’ultima ha rifilato tre gol alla Sampdoria. Che partita si aspetta?

"Sarà una battaglia, ma in Serie B ogni partita è così. Devi prepararti al massimo perché ci sono sempre dei risultati che sfuggono alla logica. Si torna sempre a quello che dicevo prima, al di là degli schemi di gioco, dovremo tirare fuori un orgoglio che col Modena non si è visto".