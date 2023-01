Biancorossi, terzo hurrà Per Suljanovic 35 punti

Terzo successo in 4 partite per la Pallacanestro Reggiana a San Lazzaro di Savena, dove si sta disputando il 32esimo torneo Cadetti Bruna Malaguti riservato alla categoria Under 17. La formazione biancorossa, allenata da Giordano Consolini, ha superato 82-70 i padroni di casa del Basket Save My Life, trascinata dai 35 punti dello scatenato Suljanovic, uno dei prospetti più interessanti del vivaio, e dai 22 di El Hadji, guadagnandosi l’accesso alla finale per il quinto posto, che giocherà oggi alle 12,45 contro Forlì. All’esordio era arrivata una vittoria per 77-64 con Roma (Suljanovic 22), seguita dal largo 92-46 su Cesenatico (Suljanovic 21 e Bacchelli 17), prima dello stop con la Reyer Venezia per 98-69 (Suljanovic 24 e Bacchelli 16) che ha estromesso Reggio dai giochi per il podio.