Biancorosso, quasi rosa. Contro il tumore al seno

Domenica il PalaBigi si è vestito non solo di biancorosso, ma anche di rosa, il colore della prevenzione del tumore al seno. Pallacanestro Reggiana infatti, nell’ambito del progetto benefico “We CaRe”, ha ospitato nel “catino” di via Guasco le volontarie di Senonaltro – associazione che accompagna le donne con tumore al seno, offrendo accoglienza, informazioni e sostegno, dalla diagnosi per tutto il percorso di cura - che hanno fornito alle tante spettatrici presenti sugli spalti informazioni e materiale sulla prevenzione. Una campagna di sensibilizzazione che vede proprio nel mese di ottobre il fulcro delle iniziative. Prima dell’inizio della partita i giocatori della Unahotels e gli avversari di Treviso sono scesi in campo con una maglietta dedicata e tra il primo e secondo quarto di gioco il coordinatore di Senonaltro Roberto Piccinini, con la fondatrice Anna Paterlini, si sono ritrovati a centrocampo per ricevere in dono una canotta della Pallacanestro Reggiana dedicata all’Associazione. Con loro anche le titolari dell’Atelier della Bellezza Lucrezia & Nadia (insieme nella foto), da 2 anni sponsor della Pallacanestro, che hanno ricevuto in dono da Senonaltro un cuscino sottobraccio biancorosso e con le quali inizia ora una collaborazione in favore delle donne seguite dall’Associazione. Nel frattempo lo speaker del Palazzetto Pierpaolo Zucchetti ha ricordato l’importanza di effettuare tempestivamente i check-up preventivi, invitato le presenti a seguire lo slogan creato appositamente da Senonaltro per l’occasione “Salta solo a canestro, non saltare i controlli”. Oggi, in occasione di Halloween, le amiche del Core saranno in centro a Salvaterra dalle 17 alle 21 per raccogliere fondi destinati all’acquisto di una colonna endoscopica per il reparto di otorino dell’Ausl di Reggio.