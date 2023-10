BibbianoSan Polo, occhio alla trappola

Ultimo round del 2023 con fischio d’inizio alle ore 15.30 per il calcio dilettanti. Trappola modenese per il BibbianoSan Polo che col suo attacco mitraglia (22 reti in 7 gare) ha riconquistato la corona solitaria e rende visita al Castelnuovo Rangone, team ormai rodato alla Promozione. Dopo soli quattro giorni, si ritrovano sullo stesso campo Vianese e Sanmichelese coi reggiani intenzionati a riscattare il ko di mercoledì e soprattutto lo stop di domenica scorsa che ha fatto perdere il primato in coabitazione. Operazione riscatto e ripartenza anche per l’Arcetana che attende la Quarantolese. Valgono doppio i punti nel sentito derby appenninico con tanti ex in campo fra l’Atletic Progetto Montagna, reduce dal primo hurrà stagionale, e il BaisoSecchia intenzionato a rimanere fra le big. Unica altra sfida tutta reggiana nel girone A fra il Boretto e il Campagnola, reggiana più in alto in lotto al momento dominato dai team piacentini come da pronostici estivi. Proprio la Sammartinese insegue il primo sorriso casalingo contro l’Alsenese, seconda forza del campionato staccata di 3 lunghezze dal Gotico Garibaldina. Nonostante l’assenza dell’infortunato difensore Caiti che si aggiunge a quella di capitan Meneghinello, il Luzzara guarda con fiducia alla trasferta di Noceto.

Nella Serie A dei Dilettanti per centrare il 6° hurrà consecutivo la Correggese dovrà adattarsi al sintetico della matricola bolognese Zola Predosa. Lungo viaggio in terra felsinea per il Fabbrico di scena su un altro sintetico, quello dell’altra neo-promossa Faro; i reggiani hanno ingaggiato il guardiano Piero Burigana (classe ’01) che nella scorsa stagione era alla corte del Lentigione. Dovrà guardarsi dal bomber ex di turno Habib la Bagnolese per far punti al "Pincelli" contro il Real Formigine e continuare la rincorsa dall’ultimo posto.

Match tutto in salita per la Brescello Piccardo che attende la vice-capolista Agazzanese ancora col mirino puntato sulla battistrada Cittadella.

In Prima categoria subito un esame di laurea per la neo-regina Masone nel derby cittadino contro la Virtus Libertas, insaporito dalla presenza dei freschi ex di turno partendo da mister Marchesini e dal puntero Durmishi, quest’ultimo ex bandiera del team di Cella. Per dare un calcio alla crisi di risultati (quattro ko di fila), la FalkGalileo deve limitare la verve del Guastalla. Altro derby delicato fra una Virtus Correggio inguaiata e gli Original Celtic Bhoys in piena salute. Punta a restare a punteggio pieno il Casalgrande che deve piegare il Colombaro. Fari puntati al "Nasi" di Albinea (Seconda categoria) dove i locali dello United vanno all’assalto dell’Atletico Bibbiano Canossa, leader con Saxum United e Santos 1948.

In Terza categoria il Puianello rischia a Ramiseto, mentre il Vetto non può distrarsi contro il Fogliano. Il Biasola insegue il suo primo, storico successo contro il Felina.

Il riepilogo

Eccellenza

Brescello Piccardo (9)-Agazzanese (19); Faro (4)-Fabbrico (8); Real Formigine (8)-Bagnolese (1); Rolo (5)-Salsomaggiore (12); Virtus Castelfranco (11)-Montecchio (7); Zola Predosa (7)-Correggese (16).

Promozione

Girone A: Boretto (8)-Campagnola (11); Noceto (6)-Luzzara (8); Riese (9)-Pontenurese (5); Sammartinese (8)-Alsenese (15).

Girone B: Arcetana (13)-Quarantolese (5); Atletic Progetto Montagna (3)-BaisoSecchia (15); Castelnuovo Rangone (7)-BibbianoSan Polo (18); Sporting Scandiano (13)-Next Gen Terre di Castelli (2); Vianese (15)-Sanmichelese (11).

Prima categoria

Girone B: Basilicastello (10)-Boca Barco (1); Marzolara (5)-Quattro Castella (6); Sorbolo Biancazzurra (5)-Celtic Cavriago (2).

Girone C: Daino S.Croce (10)-Ganaceto (10); FalkGalileo (3)-Guastalla (8); Solierese (7)-Povigliese (10); Virtus Cibeno (2)-S.Prospero Correggio (2); Virtus Correggio (3)-Original Celtic Bhoys (8); Virtus Libertas (9)-Masone (12) a Pieve Modolena.

Girone D: Carpineti (3)-Atletic SPM (3); Casalgrande (15)-Colombaro (10).

Seconda categoria

Girone B: Busseto (10)-Gattatico (7); Campeginese (9)-Levante (9); Virtus Calerno (5)-Cadeo (6).

Girone D: Barcaccia (5)-Sporting Cavriago (7); Real Casina (9)-Novellara (3); Reggio Calcio (7)-Rapid Viadana (6); San Faustino (5)-Santos 1948 (11); Saxum United (11)-Montecavolo (0); United Albinea (7)-Atletico Bibbiano Canossa (11).

Girone E: Boiardo Maer (7)-Borzanese (7); Junior Fiorano (4)-Fellegara (7); Roteglia (8)-Audax Casinalbo (2); Spezzanese (5)-Cerredolese (10).

Girone F: Virtus Mandrio (9)-4 Ville (1).

Terza categoria

Girone A: Biasola (2)-Felina (9); Gatta (3)-Sporting Tre Croci (5); Invicta Gavasseto (2)-Collagna (4); RamisetoLigonchio (4)-Puianello (13); Vetto (13)-Fogliano (6).

Girone B: Audace Pr (1)-Fosdondo (6); Cadelbosco (4)-Milan Club Pr (7); Cavriago (10)-M.T. 1960 (8) al Parrocchiale di Bibbiano; Plaza Montecchio (10)-Corcagnano (7) al "D’Arzo" di Montecchio.