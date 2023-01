’Bici al Chiodo’: ci siamo Parata di vip del pedale

di Massimo Tassi

Il gruppo procede compatto, a ritmo sostenuto, verso il traguardo di Campagnola. E’ formato da almeno 300 appassionati. Alla testa alcuni volti noti del ciclismo. Lo striscione d’arrivo è ormai in vista. Sì, perché è iniziato il conto alla rovescia per l’annuale raduno della ’Bici al Chiodo’, previsto domenica dalle 11 nelle sale del bocciodromo di Campagnola su iniziativa dell’associazione Ex corridori ciclisti.

"L’iniziativa si è fermata per due anni a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente può riprendere in presenza, anche se la partecipazione è stata ridimensionata a 300 persone", affermano gli organizzatori. "Sarà bello ritrovarsi, ci saranno amici e appassionati provenienti da varie regioni. Festeggeremo insieme ad atleti che hanno appena lasciato l’attività agonistica e alcuni grandi ex. Durante il convivio sono previste premiazioni, presentazioni librarie, momenti rievocativi e novità sul mondo del ciclismo".

Il nome di spicco della manifestazione è Sonny Colbrelli (nella foto), 32enne che da poco è sceso dalla bici per problemi fisici. E’ "l’uomo dalla maschera di fango", così ribattezzato all’arrivo vincente della Parigi-Robeaux del 2021, quando la sua figura era avvolta da polvere e fanghiglia. Un successo che ha coronato una buona carriera e l’ha catapultato nelle immagini iconiche del ciclismo. Nella sua bacheca 39 vittorie, tra cui il titolo italiano e quello europeo. Nel suo bottino anche alcune classiche italiane, tra cui Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Freccia del Brabante. Ha corso per alcune stagioni con la Bardiani, la Bahrain e ha vestito la casacca azzurra. Per lui il significativo Premio Bici al chiodo.

Il Trofeo alla carriera viene assegnato a Manuel Belletti, professionista dal 2008 al 2021. Per lui 20 vittorie, tra cui una da sogno: proprio nella sua terra, durante la corsa rosa edizione 2010, nella tappa Porto Recanati-Cesenatico. Il Premio d’onore va a Davide Cassani, nel ciclismo che conta dal 1982 al 1996, uno dei più apprezzati gregari degli anni ‘90, che ha saputo arpionare 30 successi, tra cui due tappe del Giro d’Italia, tre edizioni del Giro d’Emilia e la Milano-Torino. E’ stato a lungo commissario tecnico azzurro, è commentatore tv. Il palcoscenico è completato da Pierino Gavazzi e Giordano Turrini, ai quali vanno i premi grandi ex nel ricordo di Tarcisio Persegona. Gavazzi è ricordato per la lunga carriera, coronata da 50 vittorie. Nel suo palmares cinque tappe del Giro, Milano-Sanremo, Laigueglia e tante altre corse italiane. E’ stato al via di 17 edizioni della corsa rosa e a due del Tour. Ha partecipato a sette prove iridate. Turrini ha scolpito la sua immagine sorattutto in pista: a partire dalle Olimpiadi in Messico, dove nella velocità coglie l’argento. In seguito è una grandinata di podi e medaglie tra velocità e specialità keirin. Premio De Zan a Luca Gregorio. Premio coraggio all’olimpionico Claudio Vandelli. Dagli assi ai ciclisti del domani. Riconoscimenti ai giovani Lorenzo Anniballi, Tommaso Cattini, Marcello Pelloni, Giacomo Tagliavini. Conducono l’iniziativa Riccardi Magrini e Simone Carpanini.

Per informazioni: 335 7055169.