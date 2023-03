’Bici al chiodo’: è volata tra Amadori e Bontempi

I grandi ex del ciclismo stanno già pedalando a testa bassa in vista della manifestazione del prossimo anno. Archiviata nell’album dei ricordi l’iniziativa "Bici al chiodo" svoltasi a Campagnola con la presenza di 300 appassionati, l’associazione Ex corridori ciclisti ha lanciato il sondaggio tra tifosi e atleti. E proprio questo nutrito elenco è destinato a suggerire alcuni dei volti da premiare nel corso della prossima edizione. Ma chi sono i nomi più gettonati dagli appassionati e dagli inossidabili del mondo del ciclismo? Plebiscito per Marino Amadori, Ercolo Gualiazzani e Guido Bontempi. In una ideale tappone sono andati in fuga e hanno sensibilmente staccato un gruppo composto da Alessandro Cappellotto, Sante Gaiardoni, Franco Chioccioli, Davide Boifava, Mario Beccia e Giorgio Furlan. Se possiamo parlare dei primi tre come di quelli che si giocheranno la frazione in volata, con Bontempi favorito dalle doti di velocista, ecco arrivare gli altri subito dietro, a pochi colpi di pedale. Basterebbe un attimo di tentennamento dei tre apripista per vedere uno degli inseguitori inserirsi a sorpresa con una clamorosa azione di recupero. Che ce la possa fare Furlan, atleta dallo spunto deciso e veloce? Potrebbe beffare il trio in pieno recupero, proprio sotto al traguardo. Pochi secondi e nel rettilineo finale spuntano altri inseguitori. Si tratta di nomi che hanno scritto altre belle pagine nel mondo delle corse: Fausto Bertoglio, Dino Bruni, Vittorio Algeri, Claudio Corti, Guido Carlesi e Silvano Contini. Comunque sia, già si preannuncia un’altra memorabile edizione della "Bici al chiodo", a comporre un lungo racconto a pedali fatto di volate, fughe e imprese dolomitiche, pronto come sempre a solleticare l’immaginario degli sportivi.

m.t.