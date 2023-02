Big match per l’OR

Big match casalingo per l’OR (51), in campo alle 17 nella 19ª giornata di Serie B. All’Arena Sport arriva il BFC 1909 (44), secondo della classe, e la capolista vuole mantenersi sempre vittoriosa in casa per porre una seria ipoteca sulla promozione. I precedenti stagionali sono in perfetta parità: vittoria felsinea in rimonta in campionato (6-4), unico stop finora per gli uomini di Margini, e sonora rivincita cittadina 10 giorni fa in Coppa Italia (5-1). Trasferta alla portata, alle 16, per la Real Casalgrandese (14), terzultima in classifica: la squadra di Grossi gioca a Baricella con la Balca Poggese (20) e vuole ritrovare la vittoria.

Serie C. Gara esterna più ostica di quanto non dica la classifica per il Bagnolo (37), primo in C1 con 7 punti di margine sulle inseguitrici: alle 15 visita al Rimini (14), terzultimo ma in crescita di rendimento. In C2 trasferta a Moglia per un Guastalla (16) a caccia di un posto sul podio: i rossoblu hanno 1 punto da recuperare sul 3° posto e sfidano alle 14,30 Bondanello (5).