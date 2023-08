Big-match tra Bibbiano Canossa e Real Casina

In attesa dei calendari, le 25 reggiane di Seconda categoria hanno conosciuto i primi impegni ufficiali della Coppa Emilia che scatterà domenica 3 settembre (ore 15.30). Spicca la super sfida del ’Bedogni’ fra l’Atletico Bibbiano Canossa che negli ultimi due anni ha sfiorato il salto in Prima e il Real Casina, deciso a riscattare l’amara retrocessione e che ha costruito un organico di qualità. L’ambiziosa Borzanese riparte dalla sfida con la Virtus Bagnolo del mister ex di turno Nobili, mentre gli altrettanto attrezzati cugini dello United Albinea attendono il ripescato Rubiera. Sentitissimo il derby fra la Campeginese e il neo-retrocesso Gattatico, mentre l’altra retrocessa Gualtierese viaggerà a Dosolo contro la matricola assoluta Rapid Viadana.

Stracomunale fra Virtus Calerno ed Fc 70, entrambe inserite nel raggruppamento parmense-piacentino. La matricola Saxum United del neo-mister Bedgni parte da San Faustino, avversario già incrociato due anni fa in Terza categoria. Gare a eliminazione diretta, in caso di parità si risolveranno direttamente ai calci di rigore. Secondo turno il 10 settembre, il campionato inizierà la domenica successiva.

Gli abbinamenti. Atletico Bibbiano Canossa-Real Casina; Barcaccia-Boiardo Maer; Borzanese-Virtus Bagnolo; Campeginese-Gattatico; Cerredolese-Santos 1948; Montecavolo-Reggio Calcio; Novellara-Fellegara; Roteglia-Sporting Cavriago; Rapid Viadana-Gualtierese; San Faustino-Saxum United; United Albinea-Rubiera; Virtus Calerno-Fc 70; Virtus Mandrio-Levante.

Federico Prati