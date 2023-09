Bigi, esordio iridato. Duello con l’Uruguay

Tornano gli Azzurri nella Coppa del Mondo di rugby e debutta Luca Bigi in questa edizione iridata. Dopo aver battuto largamente la Namibia (52-8), l’Italia affronta alle 17.45 l’Uruguay, a Nizza, in diretta su Rai Due e Sky Sport.

Bigi parte dalla panchina, maglia numero 16, pronto a dare il cambio (durante il secondo tempo, secondo i piani) all’altro tallonatore Nicotera.

Capuozzo, il giovane e rapidissimo italo-franco-napoletano, è estremo, maglia numero 15; Tommaso Allan, piazzatore fin qui perfetto, ha il numero 10; i fratelli Cannone, potenti come il loro cognome, vestono le maglie 8 e 4. Prima linea titolare con Fischetti, Nicotera e Riccioni; prima linea di riserva Zani, Bigi e Ceccarelli.

Il match è fondamentale anche perché appare come uno spareggio per qualificarsi già alla prossima Coppa del Mondo, quella 2027; la terza classificata del girone ottiene infatti in modo diretto il pass per l’edizione successiva e sulla carta azzurri e uruguayani sono destinati a lottare proprio per terza e quarta posizione. Sogni di gloria più alti dovranno fare i conti con le due superpotenze del girone: Nuova Zelanda e Francia, che Bigi e i suoi compagni affronteranno il 29 settembre e 6 ottobre per tentare un mai prima raggiunto passaggio ai quarti di finale.

Il rugbista reggiano, che a Nizza è stato seguito dalla sua famiglia e che in Francia ha trovato ad accoglierlo i disegni e le lettere dei bambini del Valorugby, aveva indicato prima della partenza proprio nella qualificazione alla Coppa 2027 il primo, grande obiettivo. Ma superare i “teros” uruguayani, fantasiosi e tecnici, sarà tutt’altro che facile.

Questa Coppa del Mondo si sta fin qui rivelando un bel successo: sia come spettatori dal vivo (45mila a partita, numeri da World Cup di calcio) sia come audience. Oggi pomeriggio sarà possibile seguire Italia-Uruguay anche in compagnia, alla club house del Valorugby in via Assalini lungo la Canalina.

Marco Ballabeni