Biglietti disponibili: ecco tutti i prezzi e dove si possono acquistare

Il super match tra Unahotels e i campioni d’Italia di Milano andrà in onda domani alle 18 in via Guasco. Per acquistare i biglietti ci si può rivolgere allo “stoRE” di piazza Prampolini oggi dalle 10 alle 19 e domattina dalle 10 alle 13 o recarsi alla biglietteria del PalaBigi domani dalle 16,45 fino all’inizio del match. E’ possibile acquistare i tagliandi anche online sul portale Vivaticket o presso le ricevitorie autorizzate (solo biglietti interi).

Ecco i prezzi: Parterre 1ª fila: 95 euro, Parterre: 85, Tribuna: 55,

Tribuna Under 18: 45, Distinti: 35, Distinti Under 18: 25, Gradinata: 30, Gradinata Under 18: 20, Curva non numerata: 20

Curva non numerata Under 18: 15