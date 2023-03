Biglietti disponibili per lo ’spareggio‘ con Napoli L’ex biancorosso Ledo è tornato in Turchia

Per il vero e proprio spareggio di domenica con la Gevi Napoli, in programma al PalaBigi alle 18,30 torna il “Parmareggio Day” con tante simpatiche e gustose iniziative.

Per questo match i biglietti si possono acquistare in centro città allo “stoRE” di piazza Prampolini oggi e domani dalle 10 alle 19 e domenica mattina dalle 10 alle 13 oppure online sul portale Vivaticket o presso le ricevitorie autorizzate.

Questi i prezzi: Parterre 1ª fila: euro 95; Parterre: euro 85; Tribuna: euro 55; Tribuna Under 18: euro 45; Distinti: euro 35; Distinti Under 18: euro 25; Gradinata: euro 30;

Gradinata Under 18: euro 20;

Curva non numerata: euro 20; Curva non numerata Under 18: euro 15.

Infine l’ex biancorosso Ricky Ledo è tornato in Turchia e giocherà nello Yavolaspor.