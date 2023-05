Biglietti per Salò, deadline alle 19 per acquistarli

C’è tempo solo fino alle 19 per acquistare i biglietti per la gara di domani tra FeralpiSalò e Reggiana (fischio d’inizio alle 18 allo stadio ‘Turina’) valevole per la Supercoppa di C. Per questa sfida il circuito di riferimento è ‘www.diyticket.it’ (prezzo unico 10 euro + costi di prevendita). Nel frattempo però sono state attivate anche le prevendite per la sfida col Catanzaro di sabato 13 maggio (ore 18,30 al ‘Città del Tricolore’) in quella che sarà l’ultima gara stagionale dei granata. In questo caso il circuito di riferimento è ‘www.vivaticket.it’ (e punti vendita autorizzati). I tagliandi saranno sempre disponibili al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B e alle biglietterie nel giorno della gara (dalle 17 alle 19,15).