Birra addosso all’arbitro contro il Lenz, stangato il Carpi

Prima squalifica della stagione per il Lentigione, inflitta al centrocampista Giovanni Nappo per doppia ammonizione e relativa espulsione nella gara contro il Carpi: si tratta peraltro di una sola giornata, mentre la mannaia del giudice sportivo è arrivata proprio sulla formazione modenese.

Quasi un bollettino di guerra: 2.000 euro di multa al Carpi, in quanto alcuni sostenitori lanciavano verso l’arbitro e un assistente getti d’acqua e birra, colpendoli al corpo e alla testa, cagionando al direttore di gara bruciore agli occhi.

E poi ancora squalifica sino al 7 novembre (un mese) per il presidente Claudio Lazzaretti (nella foto) – per tanti anni patron della Correggese – per frasi offensive rivolte all’arbitro a fine gara: sempre sino al 7 novembre starà fuori il direttore sportivo Riccardo Motta per espressioni minacciose all’arbitro a fine primo tempo, mentre solo fino al 24 ottobre c’è la squalifica di Luca Malaguti, preparatore dei portieri, per aver rivolto a un giocatore avversario a terra frasi minacciose e intimidatorie.

‘Ciliegina sulla torta’, tre turni all’attaccante Simone Saporetti (ex Correggese nelle stagioni ‘1921) per aver colpito con un pugno un calciatore avversario (l’ex bagnolese Riccardo Capiluppi). Mentre guardando alle altre squadre, il difensore dell’Aglianese Kevin Zumpano è stato squalificato per quattro turni e fra tre domeniche salterà la gara col Lentigione.

