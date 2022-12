"Bisogna crederci, altrimenti è finita"

di Francesco Pioppi

"Se ci ritroviamo in solitaria all’ultimo posto in classifica è perché evidentemente di errori ne abbiamo commessi. Questo però è il momento di stare uniti, di lavorare e di crederci. Conquistare la salvezza sarà già un’impresa difficile se ci crediamo, sicuramente impossibile se invece non lo faremo".

In questo momento di grave difficoltà, a rompere il silenzio tra i soci della Pallacanestro Reggiana è il vicepresidente Enrico San Pietro. Il suo è un appello ‘a cuore aperto’ a tutto l’ambiente che, come purtroppo avviene nei momenti di difficoltà, tende a disunirsi per trovare un colpevole anziché una soluzione. "Siamo all’inizio di un nuovo percorso con coach Sakota che, pur essendo stato ingaggiato circa venti giorni fa, a causa del Covid ha iniziato solo da pochi giorni ad allenare la squadra - prosegue il manager - Abbiamo visto un’impronta nuova ai giochi d’attacco che qualche primo segnale interessante lo hanno mostrato nel match contro Brescia, condizionato da un grosso deficit nella percentuale nel tiro da tre punti, ma in cui è stato evidenziata anche una miglior circolazione di palla e capacità di arrivare vicino a canestro. Non è stato ovviamente sufficiente, servirà un grande sforzo per cercare di trovare, il più velocemente possibile, la possibilità di competere con i nostri avversari".

Il tempo in teoria ci sarebbe, perché 18 partite e 36 punti in palio sono un buon gruzzolo, ma sono inquietanti i segnali lanciati da diversi elementi della squadra. Adesso Sakota dovrà lavorare sodo per mettere assieme una squadra che innanzitutto vada in campo venerdì sera contro Pesaro ‘con la schiena dritta’ e poi un sostanzioso aiuto dovrà arrivare anche dal mercato. "È sotto agli occhi di tutti che stiamo disputando un campionato ampiamente insufficiente - queste le parole del direttore sportivo Filippo Barozzi - la prestazione con Brescia non è quella di una squadra che ha capito cosa serva per salvarsi, a prescindere da alcuni concetti tecnici che il coach ha inserito e che si sono visti a sprazzi. La classifica è molto brutta però dobbiamo credere in coach Sakota, nel suo metodo di lavoro e nei cambiamenti che ci chiederà di apportare. Oggi la priorità è mettere ordine e capire chi vuole davvero lottare assieme a noi per raggiungere la salvezza". Non ci meraviglieremmo se qualche giocatore venisse messo da parte per fare ancora più chiarezza e non ‘regalare’ minuti a qualcuno che non li merita. Oltre a questo però bisognerà intervenire pesantemente sull’ossatura della squadra. Innanzitutto per un lungo con esperienza che porti solidità a rimbalzo e protegga il ferro, perché troppe volte gli avversari arrivano indisturbati fino al capolinea. E poi, a ruota, anche sul perimetro dove non sembrano esserci giocatori in grado di fare canestro con continuità o prendere in mano la squadra. Il tempo non manca, ma non bisogna perderne altro.