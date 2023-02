Bisogna rimettere nel motore Rozzio e Montalto

di Francesco Pioppi

Un mercato invernale di nome ‘infermeria’. Verrebbe quasi da ironizzarci sopra se non fosse che, in realtà, c’è ben poco da ridere. La Reggiana tra dicembre e gennaio sembra aver iniziato una via crucis che poi - di settimana in settimana - l’ha costretta a perdere dei pezzi da novanta. A volte solo momentaneamente, con le squalifiche, ma spesso anche per periodi più lunghi: con gli infortuni. Un trend che è facile far risalire alla prima grossa tegola della stagione, la lesione al flessore del bomber Montalto avvenuta lo scorso 3 dicembre a Fermo. Pensate solo che il ‘Tagliagole’ e Cigarini, i due giocatori più blasonati della rosa, non hanno mai avuto la possibilità di giocare assieme. Il centrocampista è rientrato con l’Olbia (il 10 dicembre) quando l’attaccante era già ai box, mentre nell’unica partita in cui sono stati entrambi a disposizione (il 28 gennaio col San Donato) si sono solo sfiorati: al 69’ Montalto è entrato per Pellegrini e Cigarini è uscito per Fiamozzi. Quando li vedremo finalmente assieme?

E poi Rozzio, quando rientrerà il capitano che è fuori dai giochi dal minuto 24 della trasferta col Montevarchi del 15 gennaio? Dopo la battuta d’arresto con l’Ancona, con i big match con Gubbio e Cesena alle porte, gli interrogativi sono leciti e diventano automaticamente ancora più pressanti.

La speranza è quella di avere tutti a disposizione per il derby del ‘Manuzzi’ di lunedì 20 febbraio e - stando alle ultime indiscrezioni - ci sono buone possibilità che questo accada. Proprio tra ieri e oggi, sia Montalto che Rozzio si stanno sottoponendo agli ultimi consulti medici, ma l’iter di recupero dovrebbe essere ‘vidimato’ positivamente.

Per intenderci: col Gubbio dovrebbero essere entrambi (almeno) in panchina e poi col Cesena già pronti ad aiutare la squadra con minuti in campo. Il difensore forse con più chance dall’inizio e l’attaccante, se starà bene, per uno ‘spezzone’ comunque significativo. Entrambi i rientri potrebbero poi anche essere ‘condizionati’ dal discorso dei diffidati.

La Reggiana adesso ne ha cinque: Laezza, Guglielmotti, Rosafio, Pellegrini e Cigarini. Tutti elementi che, per un motivo o per un altro, non potranno essere risparmiati e dovranno ‘correre il rischio’ di beccarsi il cartellino giallo nella prossima gara. Il giudice sportivo ha infatti fermato per un turno sia Kabashi che Hristov (il primo alla quinta ammonizione e il secondo espulso, con l’Ancona) e Diana contro gli umbri dovrà quindi farne a meno. Per la difesa ci sono già in preallarme anche Cremonesi (pure lui recuperato dopo gennaio tribolato) e Cauz (ultima partita giocata il 15 gennaio col Montevarchi), ma è chiaro che una Reggiana con Montalto e Rozzio salirebbe ulteriormente di cilindrata. I migliori ‘rinforzi’ potrebbero quindi arrivare dall’infermeria.