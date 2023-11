Black Friday allo store biancorosso. E gli atleti dispenseranno autografi e vin brulé

Oggi in occasione della festività di San Prospero lo ‘StoRE’ della Pallacanestro Reggiana di piazza Prampolini (aperto con orario continuato dalle 10 alle 19) è pronto ad accogliere tutti i tifosi e gli appassionati che vorranno, come da tradizione, passeggiare per le vie del centro storico e celebrare il patrono cittadino. Saranno presenti anche gli atleti della Unahotels che dalle 17 alle 19 serviranno il delizioso vin brûlé, oltre ad essere a disposizione dei tifosi per foto ed autografi. Sia oggi che domani sarà poi attivo il ‘Black Friday’ della ‘PR’ con sconti del 20% su una serie di prodotti selezionati del merchandising ufficiale. Da sottolineare che per l’occasione verrà lanciata ufficialmente anche la nuova linea di t-shirt personalizzate degli atleti biancorossi, in vendita al prezzo di lancio di 25 euro. Si parte con quelle dedicate a Briante Weber (raffigurato con le immancabili ‘mani a binocolo’…), Langston Galloway (con il gesto dei ‘tre punti’) e capitan Michele Vitali.

f.p.