Blitz della capolista con la Reggio Calcio

La capolista se ne va. Cantavano così ieri giocatori e staff della Saxum United dopo il blitz (2-1) sul sintetico della Reggio Calcio, vicecapolista ora a -7 dalla truppa di mister Codeluppi a 5 giornate dal termine. Match tirato e sbloccato al 20’ grazie ad un penalty di Toma fischiato per fallo su Ceesay, ma prima del riposo i biancorossi impattano grazie al bomber Gallinari che finalizza un’azione manovrata. Decisiva nella ripresa la stoccata di Fofana ben smarcato dal collega di reparto Gangemi. Terzo hurrà in una settimana per la Plaza Montecchio che espugna Ligonchio e consolida la quarta piazza: inserimento di Gulisano, incornata del fantasista Degliesposti prima che nel finale Volpi accorci per gli appenninici.