Blitz della Primavera

Colpo grosso della Primavera della Reggiana (14), che si aggiudica un importante scontro salvezza e abbandona l’ultimo posto in classifica. Il terzo hurrà stagionale dei granata di Bertoni e Costa, rinforzata dal fuoriquota Chiesa al centro della difesa, arriva nella trasferta di Alessandria (11), scontro di coda valido per la terza giornata di ritorno, dove succede tutto nel primo tempo: i piemontesi vanno in vantaggio al 7’ con Morando, abile a trovare lo spiraglio giusto per battere Benedetti, ma la Reggiana non si dà per vinto e nel giro di pochi istanti firma la rimonta. Al 18’, infatti, l’1-1 è opera di Owusu, autore di una splendida conclusione che non lascia scampo al portiere dei grigi, Rossi; il raddoppio è ancora più bello e arriva al 21’, quando Spallanzani in rovesciata firma il gol che vale tre punti preziosissimi.

La Reggiana sale quindi in terzultima piazza, a +3 sulla coppia composta da Pordenone e Alessandria, e può guardare al futuro con rinnovato entusiasmo: sabato prossimo, a Casalgrande, arriva la Spal, seconda forza del torneo, ma Brevini e compagni possono giocarsela ad armi pari.