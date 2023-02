Blitz in rimonta per le capoliste

Blitz in rimonta per Saxum United e Reggio Calcio che si copiano pure nello score in una giornata con ben 4 segni "X". Contro il Fogliano, un errore difensivo spalanca la porta ai locali che infilano col centravanti Arleoni, ma già prima del riposo la discesa di Fofana sforna l’assist del pari al centravanti Gangemi. A metà ripresa arriva la rete decisiva di Francia con una conclusione su sponda di Reverberi. In pieno recupero la Reggio Calcio piega la Casalgrandese grazie alla fuga del bomber Gallinari (19° sigillo) che infila il guardiano in uscita. Nel primo tempo incornata su corner di Razzoli. S’inasprisce la corsa per i play-off, quest’anno estesi fino all’ottava piazza: terzo hurrà in sette giorni per il Felina che sorprende la Plaza Montecchio grazie ad un acuto del puntero Gaspari. Giornata nera per il Vetto che incassa un poker sul Comunale del S.Ilario. Nulla di fatto fra Cavriago e Cadelbosco.